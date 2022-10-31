في قلب دبي.. وقفة مع الأصالة

في قلب دبي القديمة، وبين جنبات البستكية العريقة، وبراجيل منازلها.. سياح يستمتعون بجولتهم التي تعبق بروائح الزمن الجميل، وتسرد ملامح من تاريخ الإمارة، ليقف الزوار من كل الأعمار على محطات أصيلة تروي كيف انطلقت هذه المدينة إلى الحاضر والمستقبل من هنا، حيث الجذور التي تشهد على الماضي.. ولتوثق عدسات الكاميرات والهواتف مشاهد حافلة بالكثير من التفاصيل الجميلة في مدينة تعتز بأمسها ويومها، وتراهن في غدها على الكثير من الإنجازات.