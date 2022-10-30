«واتساب» يتيح للمستخدمين خاصية جديدة بشأن الرسائل الصوتية

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» توفير خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها.

ولاستخدام هذه الخاصية، يضغط المستخدم على رمز الميكرفون وسحبه إلى أعلى ثم تسجيل الرسالة الصوتية.

وبعد ذلك يضغط المستخدم على زر إيقاف، وهو ما يتيح له إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل. وبعد ذلك يستطيع المستخدم إرسال الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق.

كما يمكن للمستخدم استمرار تسجيل الرسالة وإضافة جزء جديد إليها بالنقر مرة أخرى على رمز الميكرفون أو حذفها بالضغط على زر سلة المحذوفات.