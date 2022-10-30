«كو ياو نوي».. رحلة إلى جزيرة لم تعبث بها يد إنسان

تقع جزيرة «كو ياو نوي» (Ko Yao Noi) في منتصف الطريق بين بوكيت وكرابي، وتمتاز بموقع مثالي في وسط خليج «فانغ نغا» الجميل، بعيداً عن صخب المدن النابضة بالحياة في تايلاند، لذا لا عجب أن تعد تلك الوجهة الساحرة ملاذاً مثالياً للاستمتاع بين الطبيعة الخلابة التي لم تعبث بها يد إنسان، وفرص الاسترخاء التي لا تقارن، مع مجموعة من الأنشطة والرياضات المائية المشوقة.

لائحة «اليونسكو»

يتمركز «منتجع آني» على جزيرة «كو ياو نوي» الأخّاذ على الساحل الشرقي لجزيرة «كو ياو نوي»، التي تُعدّ واحدة من جزر خليج «فان باه» الـ42، المدرجة على لائحة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي، فهو يقع على مسافة متساوية من فوكيت غرباً، ومن البرّ الرئيس لكرابي شرقاً. وتتباهى جزيرة «كو ياو نو» (أي الجزيرة الصغيرة الطويلة)، بشواطئها المنعزلة، وبأشجار القرم المحمية، وبحقول الأرزّ الآسرة، ناهيك عن المساحات الخضراء الرائعة. كما تنتشر المزارع وقرى الصيد في الجزيرة غير المأهولة والممتدة على مساحة 19 ميلاً مربعاً (50 كيلومتراً مربعاً). فهي مشهورة بوتيرة حياتها الهادئة وبثقافة الألفة والودّ التي يُعرف بها سكان جنوب تايلاند. وتشكّل الحديقة جزءاً من حديقة «أو بان ناه» الوطنية، وتعتبر ملاذاً للحياة البرية، بما فيها طيور «أبو قرن» النادرة، وثعالب الماء والسلاحف الخضراء.

إطلالات آسرة

يحتضن «منتجع آني» على جزيرة «كو ياو نوي» نصف هكتار من الحدائق الغنّاء، ما يجعله ملاذاً متكاملاً ملؤه الخصوصية لمجموعة واحدة من الضيوف. كما يوفر هذا المنتجع الاستثنائي إطلالات آسرة على الشاطئ المهيب، ويستوعب عدداً يصل إلى 20 ضيفاً في فلتين مطلّتَين على المحيط، وفلتين عائليتَين، وأربعة أجنحة مع مسبح، ويوفر إمكانية الوصول مباشرة إلى شاطئ رملي يشرف على المياه الفيروزية وجزر الحجر الجيرسي في خليج «بان ناه».

أنشطة مختلفة

ومع فريق متفانٍ مؤلف من 30 موظفاً لتلبية كل متطلبات الضيوف، يُعير «منتجع آني» اهتماماً بالغاً بأدق التفاصيل، بدءاً من تجارب الطعام، والعافية والثقافة، وصولاً إلى الأنشطة المخصّصة للأطفال والتدريب الشخصي ومغامرات لاستكشاف المنطقة، وذلك بهدف توفير تجربة متميّزة تتجاوز التوقعات.

الوصول إلى المنتجع

يبعد المنتجع 30 دقيقة بالقارب السريع عن مرسى «أو بو غراند مارينا»، الذي يستغرق الوصول إليه 30 دقيقة بالسيارة من مطار فوكيت الدولي، يبعد المنتجع 30 دقيقة بالقارب السريع عن مرسى «أو بو غراند مارينا»، الذي يستغرق الوصول إليه 45 دقيقة بالسيارة من مطار كرابي الدولي

مغامرات وأنشطة ترفيهية

يقدم المنتجع مجموعة من الأنشطة الترفيهية، مثل جولات على الدرّاجات الهوائية، ونزهات محلية سيراً على الأقدام والدرّاجات الجبلية، وقوارب «الكاياك» ومعدّات الغطس، رحلة على متن قارب تقليدي طويل الذيل عند المغيب مرة واحدة لكل إقامة مشاهدة الأفلام تحت ضوء القمر للكبار

كما يقدم تجارب للتذوق أشهى وجبات الفطور والغداء والعشاء، في أماكن مختلفة من المنتجع. فضلاً عن تجارب ثقافية، مثل عرض تايلاندي تقليدي راقص، وألعاب خفة بمشاعل النار، إضافة إلى صناعة أكاليل ياسمين صفوف طهي للأطباق التايلاندية/الآسيوية مع الشيف التنفيذي وفن القتال التقليدي التايلاندي، علاوة على أنشطة ورحلات استكشافية إضافية.

جولات متنوّعة

إلى جانب التجارب التي يوفرها «منتجع آني»، يستطيع الفريق المؤلف من خبراء محليين لدى «آني» تنظيم أي أنشطة في جزيرة «كو ياو نوي»، مقابل تكاليف واضحة مع تأمين كل النقليات. تشمل خدمات نقل وجولات بالهليكوبتر، وتسلّق الصخور، وغوص «السكوبا»، إضافة إلى جولة سريعة بين الجزر على متن قارب طويل الذيل إلى هونغ، وباك بيا، ولادينغ، وراي، وكودو، وروي، والشجرة الكبيرة، ورحلات بحرية على متن يخت إلى كرابي، وجزر «في في» وخليج ثالين، وحجز عروض حية لفرق موسيقية، وعروض راقصة حية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

• الجزيرة تمتاز بموقع مثالي في وسط خليج «فانغ نغا» الجميل، بعيداً عن صخب المدن النابضة بالحياة في تايلاند.