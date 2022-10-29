«إيتالي آت ذا بيتش» يطلق ثلاث فعاليات مسائية مميزة

باقات مختلفة لحضور عروض الجاز الإيطالي والموسيقى الكلاسيكية وألعاب الخفة المسلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر

ويستضيف «إيتالي آت ذا بيتش» سهرة مميزة يوم الرابع من نوفمبر ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، ويوفر للضيوف فرصة الاسترخاء والاستمتاع بأمسية رائعة على وقع أغاني الجاز الإيطالية الفريدة التي تؤديها فرقة «لا في جاز»، وقائمة طعام محددة تضم المقبلات الباردة وأطباق الباستا التقليدية والوجبات الرئيسة الشهية مع إمكانية اختيار نوع واحد من بين ثلاثة أنواع من الحلويات.

ويحظى ضيوف المطعم يوم 25 نوفمبر بفرصة حضور عرض فيليب ذا ماجيشان لألعاب الخفة، الذي يقدم فقراته المذهلة والمسلية ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، أثناء الاستمتاع بقائمة محددة من الأطباق الكلاسيكية، مثل طبق بروسكيتا كون داتيرينو إي موزاريلا دي بوفالا، وطبق ريزوتو أي فونجي إي التارتوفو، المكون من ريزونو الفطر البري مع الكمأة الطازجة، وطبق سالتيمبوكا دي بولو ألا رومانا، المكون من شرائح صدر الدجاج مع المريمية ولحم العجل.