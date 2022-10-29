«نخلة جميرا» 30 يوماً من الحيوية في «تحدّي دبي للياقة»

#النصف الحلو تستضيف «نخلة جميرا» على مدار 30 يوماً، مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية تزامناً مع مشاركتها في «تحدّي دبي للياقة». وسوف تشهد مواقع متفرّقة في الجزيرة العديد من دروس البادل والتمدد وتمارين اليوغا مع الكلاب والجري العائلي والكيك بوكسينغ، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات جديدة.

وتلتزم شركة «نخيل» بمفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء» الذي يركز على تحقيق رفاهية وجودة أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار بدبي، وفي إطار ذلك، يأتي توفير أنشطة رياضية رائعة تركز على الصحة والعافية خلال «تحدّي دبي للياقة» فضلاً عن المبادرات المجتمعية على مدار العام مثل مبادرة «عِش بصحة مع نخيل».

ولتحقيق ذلك، ينضم مشروع «نخلة جميرا» التابع لشركة «نخيل» إلى احتفال دبي السنوي باللياقة والصحة وفي جعبتها العديد من البرامج الحافلة بالأنشطة التي ستلهم المقيمين والزوار على المحافظة على نشاطهم وحيويتهم ومنحهم الفرصة لخوض تحديات بدنية جديدة، وذلك اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري ولغاية 27 نوفمبر المقبل.

وستقام هذه الفعاليات بالتعاون مع أفضل استوديوهات اللياقة البدنية والرياضيين في دبي عبر الوجهات الرئيسة الثلاث في «نخلة جميرا»: «بالم ويست بيتش» و«ذي بوينت» و«جولدن مايل غاليريا». وسيتمكن المهتمون بالمحافظة على لياقتهم من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية من الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس المعتدل والمناظر الخلّابة التي تدعو للاسترخاء والهدوء والمشاركة في جلسات اليوغا ودروس التأمل وارتياد صالات رياضية موقتة أُقيمت على الشاطئ في الهواء الطلق خصيصاً لهذه المناسبة.