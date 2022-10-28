الصين.. بؤرة كوفيد في أكبر مصنع لأجهزة آيفون في العالم

أقر أكبر مصنع في العالم لأجهزة آيفون iPhone في الصين بأنه يسجل بؤرة انتشار كوفيد-19، في بلد لا تزال تفرض إجراءات صحية مشددة ترغم عشرات ملايين الأشخاص على لزوم الحجر الصحي.

المصنع الواقع في مدينة تشنغتشو (وسط) يوظف حوالي 300 ألف شخص.

وأكدت مجموعة Foxconn التي تدير المنشأة أن "العمليات والإنتاج مستقران نسبيا" رغم رصد بؤرة الإصابات.

وقال إنه تم رصد "عدد قليل" من الإصابات بدون تحديد عددها.

ووصف الشائعات على الإنترنت عن وجود عشرات الآلاف من الإصابات بأنها "خاطئة بالكامل".

وأضاف البيان أن "الأثر يمكن السيطرة عليه" مؤكدا أن "توقعات الإنتاج لهذا الفصل تبقى بدون تغيير".

الصين هي آخر اقتصاد كبير يطبق سياسة مشددة لمكافحة كوفيد تشمل عمليات إغلاق متكررة وفحوصات للسكان عدة مرات أسبوعيا وفترات حجر طويلة