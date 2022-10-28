دراسة: موظفٌ لكل 40 مواطنا مصريا فى 2030
أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة حديثة استعرضت نسبة الموظفين الحكوميين لإجمالى عدد السكان عبر السنين.
وبحسب الدراسة فإنه فى عام 1966 كان عدد الموظفين يمثلون نسبة "3.2%" من إجمالى عدد السكان فى مصر، أى إن الموظف الواحد يقدم الخدمة لحوالى 31 مواطناً مصرياً.
ثم شهدت الفترة من 1978- 2000 زيادة بالغة فى عدد الموظفين الحكوميين، لتصبح نسبتهم إلى إجمالى عدد السكان "4.4- 8.0%"، أي إن الموظف الواحد صار يخدم 23 مواطنًا فقط فى 1978، وارتفع المعدل إلى 13 مواطنًا مصرياً فقط لكل موظف حكومي في عام 2000.
أما فى الفترة 2006- 2010، فأصبحت النسبة بين 7.8- 7.2%، بحيث يخدم الموظف الواحد ما بين 13- 14 مواطنًا مصرياً.
بدأ بعدها الانخفاض التدريجى فى هذه المعدلات منذ عام 2016 عندما وصلت نسبة الموظفين لإجمالى عدد السكان "6.4%"، ثم فى عام 2017 وصلت النسبة إلى "5.5%" بحيث يقدم الموظف الخدمة لعدد 18 مواطناً مصرياً.
وتستهدف مصر أن تصل بحلول 2030 إلى معدل موظف واحد لكل 40 مواطناً مصرياً وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
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