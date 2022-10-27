مستعينة بمسحوق التنظيف.. خادمة آسيوية تحاول قتل طفلة مخدوميها في الكويت

قامت عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية بمحاولة قتل طفلة مخدوميها بطريقة بشعة.

وقالت صحيفة الراي الكويتية إن النيابة العامة أمرت بحجز خادمة آسيوية شرعت في قتل طفلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخفر شرطة العدان تلقى بلاغا يفيد بقيام عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية بوضع مسحوق تنظيف في الأدوية الخاصة بطفلة مخدوميها التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بسؤال والدي الطفلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال الطفلة إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل، ثم استجوبت المتهمة عن تهمة الشروع بقتل الطفلة، وأصدرت قراراً بحجزها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.