«قصر الوطن».. ماضي الأمة ومستقبلها بالصوت والضوء

يستقبل «قصر الوطن» زوّاره للاستمتاع بالأجواء الخارجية، ومشاهدة عرض الصوت والضوء الفريد الذي يبرز بهاء وروعة المبنى الرئيس للقصر، والذي ينظم يومياً عند الساعة 7:00 مساءً.

ويعتبر عرض الصوت والضوء من التجارب المسائية المميزة التي تتيح للزوّار فرصة الاستمتاع ببهاء تصاميم الواجهة الخارجية للقصر، في رحلة مرئية بديعة تتألف من ثلاثة فصول تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية، لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت أسس النهضة والتقدم.

كما يمثل عرض الصوت والضوء في «قصر الوطن» أحد أكبر العروض المذهلة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتم استخدام 52 جهاز عرض لسرد القصة على الواجهة الخارجية لمبنى القصر على شكل انعكاسات ومؤثرات ضوئية فريدة .

ويعتبر «قصر الوطن» معلماً عمرانياً فريداً تعبق ثناياه بكل العناصر الجمالية التي تتجسد في فنون الهندسة المعمارية والتجارب التاريخية والثقافية المتنوّعة، ليمثل الوجهة الأمثل للزوّار من مختلف الفئات والأعمار في العاصمة أبوظبي، للتخطيط لزيارة «قصر الوطن» والاستمتاع بمشاهدة عرض الصوت والضوء.