مواهب عربية أمام آلاف المعجبين في «نخلة جميرا»

اختتمت «نخلة جميرا» عطلة نهاية أسبوع كانت زاخرة بالموسيقى واللوحات الفنية التي شهدها مهرجان «RELM FEST»، الذي أقيم في «ذي بوينت»، بعروض مذهلة قدمتها فرق شهيرة مثل «ميّاس» و«أدونيس» و«مسار إجباري» و«جدل»، إضافة إلى الفنانين المحترفين والصاعدين المشاركين في الحدث الرائع.

وفاجأت «ميّاس» روّاد المهرجان بأداء راقص مذهل صُمم على وقع أنغام بوليودية في مناسبة الاحتفال بيوم «ديوالي» في 21 أكتوبر الجاري، مع ستارة خلفية أبدعت «نافورة النخلة» الأكبر من نوعها في العالم في رسم معانيها المُستقاة من هذه المناسبة.

يُشار إلى أن هذا المهرجان الموسيقي الرائد احتفى بمجموعة من أصحاب المواهب العربية والفنانين الإقليميين الذين يتمتعون بشهرة واسعة، حيث شهد عروضاً غنائية وموسيقية حيّة ومتواصلة، إضافة إلى تميّزه بإطلاق «نافورة النخلة» خمسة عروض جديدة تهدف إلى تسلية العائلات وزوار «ذي بوينت» ومحبّي الموسيقى من مختلف الأعمار.