«سامسونغ» تستعد لخاتمها الذكي الأول وخبراء يشككون

أفاد موقع «نافر» الكوري أن شركة «سامسونغ» قدمت براءة اختراع إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي للحصول على حلقة ذكية خاصة بها، كاملة مع مقياس لدقات القلب وقدرة تحكم في المنزل الذكي.

لكن محرر موقع «فيرج» المتخصص بالتكنلوجيا شكك في قدرة سامسونغ على توفيرها للمستهلك قريب.

وقال محرر الموقع التقني أنه «من السهل معرفة سبب جاذبية الخواتم الذكية. مقارنة بالساعات الذكية، فهي أكثر سرية، والأصابع أفضل لقياس معدل ضربات القلب، والخواتم أكثر راحة في ارتدائها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع» إلا أنها «تفرض أيضًا تحديات هندسية وتقنية أكبر من الساعات الذكية لأنها صغيرة جدًا.»

ومن ضمن الأمثلة على ذلك خاتم Oura الشهير والأنيق، والذي لا يقدم شيئًا مختلفًا عن مقتنيات الجيل الثالث.

ولذا التقى المحرر بالرئيس التنفيذي لشركة Oura Tom Hale قبل بضعة أسابيع، حيث خصل على تأكيده بأن «الخاتم الذكي المستدير تمامًا يمثل تحديًا هندسيًا لا يُصدق.» إذ كما اتضح، من الصعب الحصول على بطارية صغيرة في نفس الوقت بما يكفي لتناسب الحلقة بينما تكون أيضًا رفيعة ومرنة بما يكفي لتحمل شكل منحني. هذا هو السبب في أن معظم الحلقات الذكية التي تصل إلى السوق لها حافة مسطحة في مكان ما في التصميم.

ووفي الوقت نفسه، فإن اختراقاتها القائمة على البرامج ليست فريدة من نوعها بالنسبة لخاتم ذكي.

إذ من السهل لشركات مثل «سامسونغ» أو «آبل» و«غوغل» صنع خاتم ذكي قادر على القيام بتخطيط كهرباي للقلب وإرساله للهاتف المصاحب، لكن الميزات «الأكثر ذكاءً» مثل التحكم في جهاز التلفزيون أو إرسال الإشعارات أو التفاعل مع هاتفك هي التي يجب التشكيك كثيرًا فيها.

وحاولت الحلقات الذكية السابقة فعل المزيد. وكان Ringly عبارة عن خاتم عصري بقيمة 200 دولار أمريكي يهتز ويضيء كلما تلقيت إشعارًا، إلا أنه لم يكن يحتوي على شاشة، لذا كان عليك حفظ ما يعنيه مزيج من الأزيز والأضواء. كما أنه لن يعمل إذا كنت خارج نطاق البلوتوث.

وهنالك حاليا بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول الحلقات الذكية التي تطرحها الشركات الناشئة. فتعمل Ultrahuman على حلقة ذكية «لاختراق» التمثيل الغذائي لديك؛ فيما تعمل Movano للحصول على تصريح من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لحلقة للمساعدة في مراقبة الأمراض المزمنة ؛ و Happy Health حصلت للتو على الكثير من التمويل لخاتم لقياس الصحة العقلية.

ولكن على الرغم من دقة بعض هذه الأفكار، إلا أنه يمكن الجدال بأنها حالات استخدام هذه أكثر تشويقًا للباحثين منها للمستهلكين. وفي هذه الأوقات التضخمية، يرغب المستهلكون في الحصول على أفضل قيمة مقابل أموالهم، ويمكن للساعة الذكية أن تفعل كل ما تستطيع الحلقة الذكية - وأكثر من ذلك بكثير.

في نهاية اليوم، لا تعد براءات الاختراع ضمانًا لإصدار شركة ما منتجًا معينًا.

فإن لم تتمكن «سامسونغ» من اكتشاف سبب قاتل وراء رغبة المستهلكين في الحصول على «Galaxy Ring» - والتي لن يكون من ضمنها التحكم بجهاز التلفاز، فإن هذه براءة اختراع واحدة لن ترى ضوء النهار لفترة طويلة.