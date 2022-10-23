مصر: طوابير سياح تحضر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامدت الشمس، صباح أمس، على معبد أبوسمبل، جنوب محافظة أسوان، بصعيد مصر، في ظاهرة فلكية تتكرر داخل المعبد يومي 22 من فبراير، وأكتوبر من كل عام.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، إن الشمس تعامدت على وجه رمسيس، وعلى تمثالي «آمون رع»، و«رع حور أختي»، وتجمعت أعداد كبيرة من السياح في طوابير طويلة لدخول المعبد ومشاهدة الظاهرة التي يتفرد بها معبد أبوسمبل.

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بحضور المئات من السياح الأجانب، بجانب أعداد كبيرة من الزوار المصريين، ووسط أجواء احتفالية وعروض فلكلورية وغنائية لأربع فرق فنية.

وقالت سلطات محافظة أسوان، في بيان، إنه صاحب الظاهرة الفلكية الفريدة، عروض فنية وفلكلورية في إطار برنامج احتفالي كان قد انطلق في 17 الجاري، وتضمن عروضاً لفرق الفنون الشعبية، وتقديم مقطوعات موسيقية، وأفلام تسجيلية توثق الظاهرة.