«بومباي براسيري» يطلق جلسات المطبخ التفاعلي

يوفر مطعم «بومباي براسيري»، في تاج دبي، تجربة جوهر المطبخ الهندي في جلسات المطبخ التفاعلي الأولى من نوعها، والتي تتوافر يومياً حصرياً لتناول العشاء لعدد محدود من الضيوف. وتم تصميم المطبخ التفاعلي ليقدم للضيوف رحلة رائعة إلى العالم الملون من مزيج تقليدي ومعاصر من الأطباق من مختلف مناطق الهند، ويضم قائمة طعام منسقة بعناية حيث يسلط كل طبق من الأطباق الأربعة الضوء على مزيج المكونات الإقليمية الفريدة التي تشكل تجربة طعام لا تنسى.

ويقع مطعم شاميانا في تاج أبراج بحيرات الجميرا، ويقدم وجبة البرانش كل يوم أحد في عطلة نهاية الأسبوع مع قائمة مختارة بعناية من المأكولات الهندية الأصيلة، مع أطباق تاج الشهية المميزة، والعروض الحية إلى جانب الأطباق الشهية التي تجذب عشاق الطعام الهندي.