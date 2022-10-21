5 أيام من احتفال «ديوالي» في دبي

تحتفي مدينة دبي سنوياً بمهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي يبث الفرح في القلوب بألوانه ومظاهره الترفيهية المتنوّعة، حيث تشهد أبرز الوجهات في دبي احتفالات جماهيرية رائعة، لتقدم باقة من العروض المميزة وفرص الفوز بجوائز قيمة، وعروض الترفيه، في أجواء ممتعة لسكان دبي وزوّارها تستمر حتى 28 أكتوبر.

وخلال المناسبة تزدان الأماكن بصفوف المصابيح الزيتية والكهربائية والفوانيس الورقية التي تزيّن المنازل والمكاتب والأماكن العامة. ويستمر الاحتفال بمهرجان الأضواء على مدى خمسة أيام متتالية، وتبدأ احتفالات هذا العام من 22 أكتوبر الجاري. وفي ما يلي مرحل الاحتفال:

«دانتيراس»

في هذا اليوم يتوجه الناس عادةً لشراء الذهب والمجوهرات والفضة أو مستلزمات المطبخ. ويمكن أن يحظى المتسوّقون بفرصة الفوز بالذهب أو قسائم التسوّق لشراء بعض السلع مع العديد من السحوبات والمسابقات في «ديوالي» في جميع أنحاء دبي.

«شوتي ديوالي»

اليوم الثاني من «ديوالي» يسمى (ديوالي الصغير)، وفي هذا اليوم يجب على جميع أفراد الأسرة الاستيقاظ مبكراً والاستحمام باستخدام الزيوت لتخفيف إرهاق الجسم، ومن ثم إضاءة منازلهم، وسيقام عرض «تخيل» للمياه والأضواء في «دبي فستيفال سيتي مول»، يليه عرض للألعاب النارية.

«ديوالي»

اليوم الثالث من هو اليوم الرئيس للمهرجان عندما يجتمع الناس، وتتزيّن المنازل والحدائق والأماكن العامة المضاءة بألوان زاهية في (ليلة ديوالي)، بينما تنطلق الألعاب النارية الملوّنة إلى عنان السماء.

وتمتلئ مدينة دبي باحتفالات تناسب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك عرض الأضواء المستوحى من «ديوالي» في «الوصل بلازا»، وورش للأطفال في «مدينة إكسبو دبي»، وعرض مبهر لأكبر نافورة راقصة في العالم «نافورة النخلة» في «ذي بوينت»

«جوفاردان بوجا».

اليوم الرابع من هذا المهرجان، يتم فيه تبادل الهدايا والحلويات بين العائلة والأصدقاء، بينما يحتفل الكثيرون بذلك باعتباره «انا كوت»، وهي كلمة تعني «الحبوب».

يمكن العثور على جميع الديكورات والحلويات والهدايا والإكسسوارات اللازمة لموسم الأعياد في «لولو هايبرماركت».

كما يشير اليوم الرابع من «ديوالي» إلى بداية سنة مالية جديدة، مع قيام الشركات بفتح دفاتر حسابات جديدة، وعادة ما تبدأ أي مشروعات تجارية جديدة في هذا اليوم.

«بهاي دوج»

اليوم الخامس من «ديوالي» مخصص للاحتفال بعلاقة الأخوة التي تجمع بين الأخوة والأخوات. ويمكن للمتسوّقين شراء هدايا «ديوالي» في دبي، مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بأسعار مخفضة.