«آرت بازل».. مبيعات بالملايين بعد ساعات من افتتاحه

فتح معرض «آرت بازل» الجديد أبوابه أمام الجمهور في العاصمة الفرنسية، باريس، أمام حشود من الزوّار ومحبي جمع التحف الفنية.

وقال مارك شبيجلر، الرئيس العالمي لمعرض «آرت بازل» الجديد، إن «هناك 156 جناحاً من 30 دولة تشارك في المعرض، فيما يعتبر عدداً غير مسبوق.

ويشار إلى أن باريس تشهد إقامة المعرض الرابع من «آرت بازل»، الذي يقع مقره الرئيس في بازل، فيما توجد المعارض الشقيقة في ميامي بيتش وهونغ كونغ.

وبعد افتتاح المعرض أمام كبار الشخصيات، احتشد هواة جمع الأعمال الفنية وعشاق الفنون في ممرات «القصر الكبير» (غراند باليه)، ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق مايكل بالاك.

وأعلن المعرض عن تحقيق مبيعات بالملايين في غضون ساعات من انطلاقه.