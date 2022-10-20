"الشوكولاتة تحتوي على أجزاء من الصراصير".. ادعاءات "لا صحة لها" تروجها حسابات على مواقع التواصل

أعادت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، نشر ادعاءات "مضللة" انتشرت سابقاً، مفادها احتواء الشوكولاتة على نسبة صغيرة من الصراصير.

ووفق ما نشرته تلك الحسابات التي حصدت تفاعلاً كبيراً، فإن “هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تسمح بوجود نسبة صغيرة من الحشران، لأنه يستحيل على المزارعين فصل هذه الآفات تماما عن الكاكاو خلال مرحلة المعالجة، فتخلط معها”، مدعية أن "الهيئة تسمح بوجود نسبة 4 % من كتلة الشوكولاتة ضمن الصراصير".

“الإمارات اليوم” تحققت من المعلومات المنتشرة على تلك الحسابات، وعادت إلى الموقع الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الذي لم يشير ضمن تقاريره إلى أي من تلك الادعاءات التي تبين انتشارها قبل سنوات على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق ما نقلته صحيفة USA Today الأمريكية قبل نحو عام، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الادعاءات بوجود نسبة من الصراصير الصغيرة في الشوكولاتة “غير منطقية” موضحة أن الهيئة من خلال الفحص وجدت أن الحشرات لا تنجذب لحبوب الكاكاو التي تنتج منها الشوكولاتة وبالتالي لا أساس لتلك المعلومات من صحة