توقيف مدرسة جهزت قائمة لقتل عدد من تلاميذها وزملائها

قالت الشرطة إن معلمة في ولاية إنديانا الاميركية اعتقلت اليوم الخميس بعد أن قالت لتلميذة في الصف الخامس إنها وضعت "قائمة قتل" تستهدف طلابا وزملاء لها.

وبحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز" باحت معلمة مدرسة سانت ستانيسلاوس ، أنجليكا توريس بخطتها تلك لطالب في الصف الخامس ظهر يوم أمس الأربعاء، ما دفع الأخير لإبلاغ إدارته التي بدورها أبلغت الشرطة .

وقال قسم شرطة شرق شيكاغو على "فيسبوك" أن طالبا في الصف الخامس أطلع أساتذته أن مدرسة في مدرسته ألمحت له بإمكانية "قتل نفسها وطلابا وموظفين في مدرسة سانت ستانيسلاوس".

وأضاف البيان: "أخبرت المعلمة الطالب أيضًا أن لديها قائمة (قتل ) وأنه كان في تلك القائمة". واصطحبت الشرطة المعلمة البالغ من العمر 25 عامًا إلى مكتب المدير وزُعم أنه اعترفت بأن مزاعم الطالب كلها صحيحة.

وقالت شرطة شرق شيكاغو: "خلال المحادثة، حددت المعلمة طالبا معينة في قائمتها، لكنها لم تقدم القائمة". ثم طلب المدير من كاراسكيلو توريس مغادرة المدرسة وعدم العودة.

وبعدها بعدة ساعات وصلت الشرطة الذين احتجزوا المعلمة دون مقاومة في صباح اليوم التالي.

وأعرب الآباء عن إحباطهم لأن إدارة المدرسة سمحت للمعلمة بالمغادرة وفشلت في الاتصال بالشرطة على الفور.

وفيما لا تزال شرطة شرق شيكاغو تحقق، لم يتم توجيه أية اتهامات. لكن المدرسة انتقلت إلى إعطاء الدروس افتراضيا. كما تم توفير المستشارين للطلاب والموظفين.

وتواصلت قناة "فوكس نيوز ديجيتال" مع مدرسة سانت ستانيسلاوس للحصول على بيان ، لكنها رفضت الرد.