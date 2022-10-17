يصيب كبار السن عادة.. تعرض أطفال لمرض في العين بسبب الشاشات

حذر خبراء من أن زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات أدى إلى إصابة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 أعوام بحالة مرضية شديدة في العين تصيب كبار السن عادة.

وبحسب مقال نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تزايدت حالات الإصابة بـ "جفاف العين"، الذي يحدث عندما لا تتمكن الدموع من توفير الترطيب المناسب للعين، بين الأطفال.

وعادة ما تصيب هذه الحالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عامًا.

ويصف المصابون أعراضها بأثر "تقطيع البصل" على العينين مع إحساس دائم بالحرقة.

وقالت أخصائية البصريات وأخصائية جفاف العين، سارة فارانت، إنها بدأت في رؤية أطفال في المرحلة الابتدائية يحضرون إلى عيادتها مصابون بأعراض "جفاف العين".

وقد ألقت فارانت باللوم جزئيًا على زيادة وقت التعرض للشاشات الإلكترونية في خلق هذه المشكلة، حيث إن النظر إلى الشاشة يقلل بشكل كبير من معدل الوميض، مسبباً الجفاف.

وأضافت: "عندما افتتحت عيادتي قبل 15 عامًا ، لم يكن هناك طفل واحد مصاب بهذه الحالة، لكن في السنوات الخمس أو الست الماضية، رأيت أعدادا أكبر من الأطفال المصابين بجفاف العين. كان أصغر مريض لي في السادسة من عمره".

وأضافت أن انتشار استخدام الأطفال للمكياج يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة مشاكل العين.

وتسبب هذه الحالة ضرراً بالغاً لا رجعة فيه لبعض الغدد المنتجة للدموع في الجفون، إذا تركت من دون علاج.