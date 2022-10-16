4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض بعد أن داروا حولها 2720 مرة

عاد طاقم رواد فضاء إلى الأرض، أمس، بعد مهمة علمية استمرت لما يقرب من ستة أشهر، وهي رابع مهمة طويلة الأمد تطلقها شركة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية لمصلحة وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

ونفذت الكبسولة «كرو دراجون» هبوطاً مظلياً في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أميركيين من «ناسا»، هم: كجيل ليندجرين، وبوب هاينز، وجيسيكا واتكينز، ورائدة الفضاء الأوروبية الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، في ختام رحلة عودة استغرقت نحو خمس ساعات.

وذكرت «ناسا» أنه خلال 170 يوماً على متن المحطة الفضائية، دار الطاقم حول الأرض 2720 مرة، أي مرة واحدة كل 90 دقيقة تقريباً، ليسجلوا نحو 116 مليون كيلومتر في الفضاء.

وأمضى الفريق المسمى «كرو-3» أيامه الأخيرة على متن محطة الفضاء الدولية في نقل المسؤوليات إلى «كرو-4»، التي تضم أيضاً أربعة رواد فضاء (ثلاثة أميركيين وإيطالية)، انطلقوا قبل نحو أسبوع من فلوريدا عبر مركبة لـ«سبايس اكس».