أحمد سالم.. «النقاش» الذي انطلق من دبي إلى عالم الشهرة

من غير ميعاد، وفي وقت قياسي، تحول شاب مصري مقيم في دبي، إلى نجم غنائي تتسابق القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام على متابعة أخباره، وتفاصيل حكايته الشائقة.

أحمد سالم محمد المنصورة، الذي يعمل نقاشاً، قرر أن ينشر لنفسه مقطعاً غنائياً بصوته، أثناء عمله في إحدى الورش، ليكون هذا الفيديو انطلاقة غير متوقعة إلى عالم الشهرة، ويكون حديث الساعة على وسائل التواصل في مصر والعالم العربي. الشاعر عمر حسن، أعاد نشر المقطع المصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فوصل إلى الملحن والمغني المصري رامي جمال، الذي طلب بدوره مساعدة الجمهور للوصول إلى صاحب الصوت، كاشفاً عن نيته تقديم «دويتو» غنائي معه.

أبدى الملحن حلمي بكر، الذي أسهم في اكتشاف العديد من المواهب الغنائية العربية، ويترأس لجنة الاستماع بنقابة المهن، إعجابه الشديد بصوت الشاب المصري، مؤكداً أنه من الأصوات النادرة التي تستحق كل الدعم، بدلاً من الأصوات المنتقصة للموهبة التي غزت الساحة، وانتشرت على شاشات التلفزيون، على حد تعبيره.

شاركت المغنية مي فاروق، المقطع المصور للشاب على صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك»، فيما علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على موهبته قائلاً «ما شاء الله! صوت من أجمل الأصوات، مالوش حل.. أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة.. بصراحة مايتسابش.. أتمنى لك كل التوفيق». ولم يمضِ وقت طويل حتى تم العثور على الشاب الموهوب، والتواصل معه في سباق محموم بين وسائل الإعلام، لاستضافته في لقاءات خاصة، كشف من خلالها أحمد سالم عن مهنة عائلته في محافظة الغربية، وعمله طوال السنوات الماضية على مساعدة والده في صنعة النقش والطلاء. وكشف أحمد سالم، أن الفيديو الذي أسهم في تعريف الجمهور به، كان أثناء عمله في دبي، وأعلنت الفنانة إسعاد يونس، رغبتها في استضافته في إحدى الحلقات المقبلة من برنامجها الشهير «صاحبة السعادة».