«نتفليكس»: باقة جديدة بـ 7 دولارات شهرياً

قالت شركة نتفليكس أمس إنها ستطرح خطة بث مزود بإعلانات بسعر سبعة دولارات تقريباً في الشهر في نوفمبر الجاري، في خطوة لجذب مشتركين جدد بعد أن فقدت الشركة عملاء في النصف الأول من العام الجاري. وتقل خطة «باقة أساسية مع إعلانات» البالغ سعرها 6.99 دولارات بثلاثة دولارات عن أقل فئات نتفليكس سعراً بدون إعلانات تجارية. وسيُطرح الخيار الجديد في 12 دولة منها الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا واليابان وكوريا، على مدار 10 أيام. وقالت نتفليكس إن المشتركين في الخطة الجديدة سيشاهدون ما يقرب من أربع إلى خمس دقائق من الإعلانات في الساعة. وسيكون للأفلام التي تم إصدارها حديثاً إعلانات محدودة للحفاظ على التجربة السينمائية.