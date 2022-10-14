"وداعاً هاجرد".. وفاة الممثل روبي كولترين أحد أبطال سلسلة أفلام هاري بوتر

توفي الممثل الأسكتلندي روبي كولترين، الذي لعب دور هاجرد في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن 72 عاما، بحسب ما أفادت به وكالة بي.إيه ميديا البريطانية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن وكيل أعماله.

بدأ روبي كولترين المولود في 30 مارس 1950، والذي درس في مدرسة جلاسكو للفنون، مسيرته الفنية عام 1979، ونال خلالها جوائز عديدة منها جائزة بافتا، وفقا لبطاقته التعريفية.

واشترك الممثل الراحل في عدة مسلسلات تلفزيونية مثل "A Kick Up the Eighties" عام 1981، وقد اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية.

كما شارك كولترين في العديد من الأفلام من أهمها سلسلة أفلام هاري بوتر.