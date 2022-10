تخريب لوحة شهيرة لفان كوخ سعرها 84 مليون دولار بحساء الطماطم "فيديو"

رمى ناشطون بيئيون اليوم الجمعة حساء الطماطم على لوحة"دوار الشمس" الشهيرة لفان غوخ المعروضة في متحف"ناشونال غاليري"في العاصمة البريطانية لندن، على ما أعلنت المجموعة.

وأظهرت صور صحافية نشرتها الحركة التي تطالب بالوقف الفوري لكل المشاريع النفطية أو الغازية، ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على العمل الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 84 مليار دولار.

ولفتت شرطة"سكتلنديارد" إلى أنها توجهت"سريعا إلى قاعة ناشونال غاليري صباح اليوم (الجمعة) بعد أن رمت متظاهرتان مادة على لوحة والتصقتا بعدها بالجدار".

وأشارت إلى أنها أوقفت الناشطتين بتهمة إلحاق»ضرر«في المكان.

وأوضح المتحف في بيان أن شخصين»التصقا على ما يبدو بجدار متاخم للوحة «دوار الشمس» و«رمتا مادة حمراء، يبدو أنها حساء طماطم، على اللوحة».

وتأتي هذه الخطوة الجديدة من المجموعة التي استهدفت في السابق أعمالا فنية، في إطار شهر من الأنشطة عمد خلاله النشطاء إلى قطع الطرق مرات عدة.

وقالت الناشطة فيبي بلامر البالغة 21 عاماً في تصريحات أوردها بيان للحركة إن «أزمة غلاء المعيشة مصدرها الطاقة الأحفورية، وقد أصبحت تكاليف الحياة اليومية تفوق قدرة التحمل لدى ملايين العائلات التي تعاني البرد أو الجوع من دون أن تكون لديها حتى القدرة على شراء علبة حساء».

