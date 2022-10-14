فلاورد تحصد جائزة الشرق الأوسط للتميز الإلكتروني

حصدت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، جائزة الشرق الأوسط للتميز الالكتروني في فئة "التجزئة - التجارة الإلكترونية" لعام 2022.

وحصدت فلاورد هذه الجائزة المقدمة من مجلة Asian Business Review عن ميزة "وصّل مشاعرك" التي تنفرد بها فلاورد، والتي تتيح لعملائها فرصة إرفاق بطاقات مزودة بكود QR لمقاطع فيديو مصورة من قبلهم أو رابط الكتروني مع الهدايا وباقات الورود التي يطلبونها من فلاورد.

وتم توزيع الجوائز في فندق شانغريلا - دبي خلال حفل عشاء فاخر ضمّ مجموعة واسعة من الفائزين من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الاحتفال مجموعة من أعضاء الإدارة في فلاورد، واستلم الجائزة الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ضياء حمزة الذي قال: "يسعدني الحضور اليوم لتسلم الجائزة بالأصالة عن نفسي وفريق فلاورد المسؤول عن ابتكار هذه التقنية الفريدة من نوعها والتي تتميز بسرعتها الفائقة التي لا نظير لها. فقد سعى الفريق منذ تأسيس الشركة على تقديم عدة ابتكارات من شأنها تسهيل تجربة العملاء وميزة "وصّل مشاعرك" كانت من أوائل الابتكارات التي عملنا على تطويرها. أود أن أشكر جميع أعضاء فريق التكنولوجيا على جهودهم وإدارة فلاورد على دعمهم المتواصل وخلق بيئة تشجّع الابتكار والإبداع. "

وهنّأ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني الموظفين قائلاً: "نحن فخورون للغاية بفريق فلاورد وبالانجازات التي يقومون بها بشكل يومي، ونبارك لأسرة فلاورد جميعاً بمناسبة الحصول على هذه الجائزة. ونفخر بكوننا شركة تسعى دوماً لابتكار مزايا فريدة من نوعها ونفخر ايضاً بالمواهب المميزة التي استقطبناها ونجحنا في تنميتها مع استمرار نمو فلاورد، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات والجوائز في المستقبل."

فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.