فرقة البوب "بي تي إس" تدعم كوريا الجنوبية لاستضافة كأس آسيا 2023

أضفت فرقة موسيقى البوب "بي تي إس" حيوية على ملف استضافة كوريا الجنوبية لكأس آسيا لكرة القدم 2023 بنشر مقطع فيديو جديد لدعم تنظيم البلاد لأول بطولة كبرى باللعبة منذ كأس العالم 2002 بالاشتراك مع اليابان.

وحققت الفرقة، المؤلفة من سبعة أفراد، نجاحاً عالمياً في العقد الأخير، بفضل سلسلة من الأغاني الناجحة، وستأمل في دعم كوريا الجنوبية في التفوق على قطر وإندونيسيا للحصول على حقوق استضافة البطولة القارية الأسبوع المقبل.

وقال عضو الفرقة جيمين عبر فيديو: "احتفل الملايين من الأشخاص في الشوارع وأذهلوا الجميع خلال كأس العالم 2002"، حين تأهلت كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي على أرضها.

وأضاف زميله بالفرقة جي-هوب: "هذه اللحظات المميزة سنشهدها مجدداً في يونيو ويوليو بالعام المقبل إذا اختيرت كوريا الجنوبية لاستضافة كأس آسيا 2023".

وفازت كوريا الجنوبية بأول نسخة لكأس آسيا في 1956 واحتفظت باللقب بعد أربع سنوات.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة المؤلفة من 24 منتخباً في العام المقبل لكنها تنازلت عن حقوق التنظيم في مايو بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كوفيد.

وسيعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عن الدولة المستضيفة الإثنين المقبل.