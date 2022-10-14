«القرية العالمية».. وجهات ترفيهية جديدة ترفع سقف التحدي

كشفت القرية العالمية في دبي عن المزيد من التجارب الجديدة والوجهات الترفيهية الحديثة التي سيحفل بها موسمها 27، وترفع سقف التشويق والتحدي في موسمها الجديد، الذي ينطلق 25 أكتوبر الجاري.

ومع قرب حلول يوم الهالوين، سيمنح «بيت الرعب»، الذي تم تشييده أخيراً، ضيوف القرية العالمية تجربة مذهلة في منزل يُتوقع أن يكون الأكثر رعباً في المنطقة، والذي سيقدم لزواره مجموعة من الممثلين عبر تسع تجارب مختلفة ومشوقة، مثل المقبرة المسكونة، وعنبر المجانين، والشجرة التي تصرخ. ويقدم «بيت الرعب»، الذي يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً، بمفهومه الجديد أحدث تقنيات المخلوقات الآلية المتحركة من الولايات المتحدة.

ستستقبل القرية العالمية ضيوف موسمها 27 بوجهة ترفيهية أخرى جديدة، هي ساحة «ديغرز لاب» للحفريات، حيث ستتاح الفرصة للأطفال الصغار والأكبر سناً لارتداء خوذ البناء، والانضمام إلى عالم من المتعة والمرح لدى تجربتهم الحفر الهيدروليكي، عند مدخل منطقة كرنفال، الذي سيتحكم به البناؤون الصغار عبر قيادتهم للحفارات والقلابات وآلات البناء الأخرى، ما يوفر الكثير من المتعة والمرح للأطفال ولجميع أفراد الأسرة.

وفي عالم تسوده الغرائب، يعود متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق» الشهير إلى القرية العالمية في عامه الرابع، ليقدم للضيوف غرائب مفعمة بالحياة، ومعروضات لافتة للنظر، إضافة إلى أكثر من 200 معروضة رائعة من جميع أنحاء العالم. وستستقبل هذه الوجهة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضيوفها بعدد من المعروضات الجديدة، وردهة مطورة، وعروض تجزئة تقدم للمرة الأولى.

وجديد الموسم أيضاً «معرض الأبطال» المستوحى من شخصيات الأبطال الخارقين والكوميديين الشهيرين. وسيحتضن هذا المعرض أيضاً مجموعة من المعروضات الدورية الجديدة والرائعة، التي ستتغير كل شهرين. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه المعروضات قريباً.

وستضم منطقة كرنفال للألعاب أكثر من 170 جولة ترفيهية وألعاب مهارة الألعاب ووجهات وأنشطة ترفيهية مثالية لجميع أفراد العائلة. كما سيتم توفير مداخل المسار السريع لسبع من أشهر ألعاب الركوب في كرنفال، لمنح الضيوف فرصة للدخول السريع إلى ألعاب الركوب المفضلة لديهم. كما سيتمكن الباحثون عن التشويق من مشاهدة أنفسهم بفضل تقنية تسجيل الفيديو الجديدة في ثلاث من ألعاب الركوب، حيث سيكون بمقدورهم استئجار كاميرات توضع على المعصم لتسجيل كامل تجربتهم التي تحبس الأنفاس، ومشاركتها مع أحبائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى الوجهات الترفيهية الجديدة والمحسّنة التي تم إدراجها ضمن موسم القرية العالمية الجديد، فقد تم تفكيك جميع ألعاب الركوب الحالية، وأجريت عليها عمليات صيانة كاملة، ثم أعيد تركيبها، لتنال شهادة الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة. وواصلت القرية العالمية حصدها الجوائز، تقديراً لحرصها الدائم على تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، حيث نالت مجدداً تصنيف خمس نجوم، ومُنحت «سيف الشرف» المرموق من قبل مجلس السلامة البريطاني في وقت سابق من هذا العام.

660

متراً مربعاً مساحة «بيت الرعب»