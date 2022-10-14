جائزة كريستو وجان-كلود تستقبل ترشيحات 2023

برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فتح باب المشاركة في جائزة «كريستو وجان-كلود» لعام 2023 حتى 31 يناير من عام 2023.

وتُعد الجائزة، التي انطلقت في عام 2013 بالتعاون مع رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، منصة مهمة تمثل نقطة انطلاق للفنانين الشباب في جميع أنحاء الدولة، حيث تسعى لرعاية المواهب الفنية في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار، ودعم مسيرة الفنان الفائز في الحياة العملية من مرحلة المفهوم إلى العرض.

وسيحظى العمل الفائز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أميركي لاستكمال العمل، وسيُعرض على الجمهور في أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2023.