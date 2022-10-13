استخراج 23 عدسة لاصقة من عين مريضة

صدمت طبيبة عيون في كاليفورنيا حين وجدت في عين إحدى المريضات 23 عدسة لاصقة قالت المريضة أنها كانت نسيت وجودها تماما.

ونشرت طبيبة العيون من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، كاترينا كورتيفا مقطع فيديو على «انستغرام» وهي تزيل بعناية العدسات اللاصقة من عين المريضة.

ونقلت الطبيبة عن المريضة وهي امرأة مسنة، أنها نسيت العدسات في عينها لعدة أشهر، وربما حتى سنوات.

وصورت الطبيبة عملية إزالة العدسات من عين المريضة، وعرضت الفيديو على صفحتها في موقع «انستغرام»، وكتبت «لقد فصلت بعناية جميع العدسات اللاصقة وأحصيت ما مجموعه 23 منها. كان علي استخدام أداة جراحية دقيقة للغاية، وهي ملقط مجوهرات لفصل العدسات اللاصقة». «لقد كانت العدسات ملصوقة تحت الجفن لمدة شهر.(أو أكثر)»

وقالت الطبيبة وفقا لموقع «أود سيتي» أن بعض العدسات تحول لونها للأخضر بسبب مرور وقت طويل على وجودها داخل العين.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع قبل أيام قليلة، وترك الملايين في حيرة من أمرهم بشأن كيف يمكن لشخص أن ينسى ببساطة أن العديد من العدسات اللاصقة في عينه.

وأوضحت كوتيفا أن مريضتها كانت تنسى دائمًا أنها كانت ترتدي العدسات اللاصقة عند ذهابها إلى الفراش، وتضع عدسة جديدة كل صباح.

وقبل بضع سنوات تم اسخراج 27 عدسة لاصقة ضخمة من عين امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا من المملكة المتحدة كانت نسيتها هي الأخرى في عينها على مدار 35 عامًا.