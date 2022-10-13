وظيفة بـ 2000 دولار تتطلّب إعادة كتابة نهاية مسلسل صراع العروش

إن كنت من عشاق الأعمال السينمائية الخيالية، فقد تكون "الموظف المحظوظ" الذي تبحث عنه شبكة القنوات التلفزيونية الفضائية USDish.

إذ عرضت USDish مبلغ 2000 دولار لموظف مقابل مشاهدة المحتوى الذي يُقدمه موقعها الإلكتروني، على أن تكون وظيفته هي مشاهدة 40 ساعة من العروض الخيالية الشهيرة على مدار 30 يوماً.

تتضمَّن قائمة العروض المطلوب مشاهدتها، مسلسل صراع العروش، و"ذا ويتشر"، وبيت التنين، وسيد الخواتم.

أما "الوصف الوظيفي" فيتضمن مشاهدة المسلسلات الخيالية الشهيرة وتقييم مجموعة من الجوانب الفنية، وهي:

- إبداع عالم العرض.

- مصداقية الشخصيات.

- تميُّز الحبكة.

- مستوى صعوبة فهم العرض أو مواكبة الشخصيات.

- تقييم أفضل عرض من بين المسلسلات الأربعة.

- تقديم مراجعة قصيرة لـ "بيت التنين" و "سيد الخواتم".

إضافة إلى المهمة الأكثر تعقيداً وهي كتابة نهاية مختلفة لـ"صراع العروش"، وتغيير مصير الشخصيات وتحديد صاحب العرش الحديدي حسب رؤية الموظف.



سيحصل "الموظف المحظوظ" على 2000 دولار، بالإضافة إلى بعض الوجبات الخفيفة المجانية، بقيمة 350 دولاراً، للتسلية والترفيه خلال مشاهدة العروض.

قالت الشركة في وصفها للوظيفة على موقعها إن "وظيفة الأحلام هذه لا مثيل لها. لن تتمكن من السفر إلى عوالم تعجبك فحسب، بل ستتاح لك الفرصة لإعادة كتابة التاريخ".

وأضافت الشركة: " قدم لنا ملخصاً عن كيفية انتهاء لعبة العروش وسننشر نسختك على موقعنا ليراها جميع عشاق المسلسل".



شروط الوظيفة



أمَّا عن شروط التقديم للوظيفة، فهي:

أن يكون المتقدّم مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً في الولايات المتحدة الأميركية

ألّا يقلّ عمر المتقدم عن 18 عامًا

كتابة أو تسجيل مقطع فيديو يشرح به المتقدم سبب كونه مثالياً للوظيفة

وأوضحت شبكة القنوات التلفزيونية الفضائية USDish أنَّ التقديم على الوظيفة متاح حتى 21 أكتوبر، عبر الرابط التالي: https://www.usdish.com/news/get-paid-to-watch-fantasy-tv