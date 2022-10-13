شبح باكٍ وحديقة مسكونة في «موشينجيت دبي»

أطلق «موشينجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، مجموعة من الفعاليات والتجارب المشوقة التي أعدها لضيوفه الذين لا يستطيعون الانتظار حتى 31 الجاري لبدء الاحتفال بـ«الهالوين»، إذ بات بإمكانهم البدء بالاستمتاع بمغامرات الرعب والمرح مع تحول المتنزه إلى «الوجهة العائلية الأكثر رعباً في دولة الإمارات». وأضافت إدارة المتنزه، في بيان، أن «ضيوف (موشينجيت دبي)، سيكونون طوال هذا الشهر، من الأربعاء إلى الأحد، على موعد لاكتشاف ديكورات ومرافق المتنزه الساحرة والمرعبة في آنٍ واحد، وعروضه الترفيهية المباشرة، ومناطقه التي يكتنفها الرعب، والمنازل الجديدة المسكونة بالأشباح، وغيرها الكثير من المغامرات المليئة بالمفاجآت المرعبة والمخيفة». وتقدم الوجهة لضيوفها الباحثين عن التشويق والرعب منطقة أسطورة الشبح الباكي، علاوة على منازل الحديقة المسكونة، وسرداب مصاص الدماء.