رحلة إلى مستقبل القطاع الرقمي في العالم

يوفّر «جيتكس دبي» لزوّاره من أرجاء العالم رحلة مشوّقة في مستقبل القطاع الرقمي في العالم، ويعتبر المعرض من أبرز الفعاليات العالمية التي تسلط الضوء على أبرز الرؤى التقنية حول العالم وعلى نطاق واسع؛ بما في ذلك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتتسابق فيه

أكبر الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا، لعرض أبرز نتاجاتها التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الرقمي في العالم.