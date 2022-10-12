سويسرا ستفرض غرامات على مخالفي «حظر البرقع»

تعمل الحكومة السويسرية على فرض غرامات تصل إلى 1000 فرنك سويسري (1000 دولار) على من ينتهكون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، اول عرف اعلاميا بـ قانون «حظر البرقع»

ويأتي هذا الإجراء جزء من مشروع القانون، الذي يشمل ايضا مشجعي كرة القدم المقنعين مثلا، إضافة للمرأة المسلمة التي ترتدي النقاب.

وبحسب مشروع القانون، يحظر إخفاء الوجه في مكان عام، حيث يجب أن تكون العيون والأنف والفم مرئية، إذ أنه قد يرتدي مشجع كرة القدم، على سبيل المثال، قبعة أو غطاء رأس، لكن ليس بالاكلافا، كما يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب، ولكن ليس النقاب الذي يظهر فقط العينين، أو البرقع الذي يغطي الجسم كله.

ويطبق الحظر في جميع الأماكن العامة أو الخاصة التي يمكن للجمهور الوصول إليها، وتشمل المدارس والملاعب والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمحلات التجارية ودور السينما والصالات الرياضية.

في حين أن هناك العديد من الاستثناءات، إذ سيكون من الممكن تغطية وجه المرء في الطائرات أو المباني القنصلية أو الدبلوماسية وأماكن العبادة، كما تم تحديد استثناءات أخرى لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو الأحوال الجوية أو العادات المحلية، وكذلك لأسباب فنية أو ترفيهية أو دعائية. بحسب موقع «swissinfo».