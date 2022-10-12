لحظة سقوط عجلة من طائرة خلال إقلاعها.. فيديو

سقطت عجلة من طائرة، بعد ثوانٍ من إقلاعها من إيطاليا نحو الولايات المتحدة.



ورُصدت لحظة انفصال العجلة عن الطائرة في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن طائرة من نوع "بوينغ دريمليغتر" فقدت واحدة من عجلاتها، بوزن 100 كيلوغراماً، بعد ثوان من إقلاعها من مطار تارانتو في إيطاليا.

وعلى الرغم من سقوط العجلة إلا أن الطائرة هبطت بسلام في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "بوينغ"، في بيان نشرته: "هبطت طائرة دريمليفتر، تديرها شركة "أطلس للطيران"، بسلام في وقت سابق اليوم، في مطار تشارلستون الدولي، بعد أن فقدت عجلة من معدات الهبوط عند الإقلاع من مطار تارانتو".

وعثر على العجلة المنفصلة خارج حدود المطار المتواجد في جنوب إيطاليا.