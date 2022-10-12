حقيبة على شكل حمامة صغيرة تخطف إعجاب المشاهير.. صورة

صممت علامة تجارية حقيبة جديدة على شكل حمامة تبلغ تكلفتها 650 جنيها إسترلينيا ومطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد بحجم حمامة واقعية، وذلك كماذ كرت صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الشركة البريطانية JW Anderson صاحبة الإصدار الجديد إنها مصممة لاستخدامها "في اليد كحقيبة القابض" ، لذا يبدو أن حاملها يحمل الطائر تحت ذراعه.

وتُفتح الحقيبة بدون سحاب أو إبزيم ولكن عن طريق رفع الجناح الأيمن للحمام ، والذي يحمل شعار العلامة التجارية مطبوعا من الداخل.

ونالت الحقيبة الجديدة إعجاب الكثيرات من النساء، حتى إنها نفدت من المتاجر، وامتلكها العديد من المشاهير مثل الممثلة سارة جيسيكا باركر والمغني سام سميث وبعض المشاهير الآخرين الذين شوهدوا وهم يحملون حقيبة اليد في عرض هاريس ريد خلال أسبوع الموضة في لندن، الذى أقيم فى الشهر الماضي.