آيفون 14 يتصل بالسلطات الأمنية والنجدة عند ركوب الأفعوانيات

نشرت مجلة "ذا وول ستريت" تقريراً يشير إلى أن ميزة رصد الحوادث الجديدة في هاتف آيفون 14، المصممة بهدف إنقاذ المستخدمين عند تعرضهم لحادث سيارة، أدت إلى استدعاء السلطات الأمنية إلى مدن ملاهي الألعاب مرات عديدة.

إذ أخطأت الأجهزة بين الآثار الحركية المرافقة للألعاب مثل الوقوف المفاجئ والدوران والاهتزاز، وما يمر به الشخص عند تعرضه لحادث فعلي، ما دفعها لتسجيل صوت راكبي الأفعوانيات وصرخاتهم، وإرسالها إلى السلطات الأمنية والاتصال برقم النجدة 911.

تعمل ميزة رصد الحوادث الجديدة في أحدث هواتف "أبل" من خلال جهاز استشعار يرصد الاصطدامات والاهتزازات المترافقة مع حوادث السيارات.

ويتصل الجهاز المحمول برقم النجدة 911 خلال 20 ثانية فقط من ظهور الإنذار على الشاشة بعد استشعاره حالة طوارئ قد يكون تعرض لها حامله، كما يرسل رسالة تنبيه صوتية مسجلة من موقع الحادث للسلطات الأمنية مع إعلامهم بمكان الحادث.

يتم مسح البيانات المسجلة والتسجيل الصوتي بعد رصد الحادث والتعامل معه حمايةً لخصوصية مستخدمي "أبل"، إلا في حالة سماح المستخدم بمشاركة البيانات مع آبل لتحسين الميزة مستقبلا.



وإلى أن تتعامل شركة "أبل" مع مشكلة الإنذارات الخاطئة التي قد تزعج السلطات، يمكن لمستخدم آيفون 14 عدم اصطحاب الهاتف عند ركوب الأفعوانية والألعاب المشابهة، أو وضع الهاتف في وضع الطيران لإيقاف اتصاله بشبكة الهاتف.