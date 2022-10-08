امرأة تفقد عينها لارتدائها العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام

فقدت امرأة بريطانية إحدى عينيها بعد إصابتها بعدوى بينما كانت ترتدي العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام.

أصيبت ماري ماسون (54 عاماً)، بعدوى في عينها اليسرى بعد أن وصلت الأميبا المجهرية الموجودة في الماء بين العدسة اللاصقة والقرنية، وفقاً لما نقله موقع «ياهو نيوز».

لاحظت في البداية أن أمراً ما كان خاطئاً عندما شعرت باستمرار أن هناك شيئاً عالقاً في عينها في عام 2015، بعد أن تدهور بصرها، توجهت إلى اختصاصيي البصريات الذين نقلوها على الفور إلى المستشفى.

تم إخبار ماري بعد ذلك بأنها مصابة بنوع من البكتيريا يسمى Acanthamoeba Keratitis يعيش داخل عينها، ما يسبب لها المشكلات.

التهاب القرنية Acanthamoeba عبارة عن عدوى نادرة تحدث بسبب كائن حي مجهري حر - الذي يمكن أن يسبب ضعف البصر الدائم أو العمى.

ارتدت ماري عدسات لاصقة مخصصة لتبقى مدة 30 يوماً، ما يعني أنها استحمت بها، وبما أنه يمكن العثور على العدوى في ماء الصنبور، يُعتقد أن هذه هي الطريقة التي أصيبت بها عينها.

ثم تضاعفت العدوى، وبمرور الوقت كانت تتغذى على قرنية ماري وبدأت قدرتها على النظر تتدهور.

بعد خمس سنوات من تجربة أنواع عديدة من الأدوية، وسلسلة من العمليات غير الناجحة بما في ذلك ثلاث عمليات زرع قرنية، كان لا بد من إزالة عينها.

قالت ماري: «اضطررت إلى التوقف عن العمل، لأنني في ذلك الوقت كنت أعمل في مطبخ مدرسة، وكنت مضطرة لوضع قطرات للعين كل نصف ساعة».

وتابعت: «كان عليّ أيضاً أن أذهب إلى المستشفى مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وأحياناً أكثر من ذلك... كان هناك الكثير من زيارات المستشفى، والكثير من قطرات العين، والكثير من العمليات والإجراءات والكثير من الألم».

تدعو ماري الآن إلى وضع تحذيرات أفضل على عبوات العدسات اللاصقة بشأن مخاطر التلوث. وتعتقد أنه يجب تحذير المستخدمين من ارتداء العدسات أثناء الاستحمام.