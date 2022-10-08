تشكيلة الخريف الجديدة 2022 من «فور إيفر 21»
مع تنوع تصميماته المتميزة من الفساتين الفريدة، وتشكيلة الجينز الرائعة، والبلوزات والكارديجان والكنزات والمعاطف المنسوجة والبليزرات الفاخرة، مجموعة الخريف الجديدة 2022 من «فور إيفر 21» هي خيارك المثالي لأزياء راقية بأسعار رائعة. نقدم لك مجموعة متميزة من الأزياء المدهشة والفاخرة والمريحة بتصميم عصري فريد ومناسب للأجواء الخريفية النهارية والليلية، بدءاً من ملابس العمل الأنيقة سواء البليزرات والسترات الفضفاضة والمنسوجة والأطقم الرسمية الرائعة والمتناغمة، وصولاً إلى المعاطف والبليزرات والسترات الجلدية الأنيقة من الرأس إلى القدمين بتصميم متناسق يعكس سحر وجمال «الفتاة المتميزة».
مع مجموعة متنوعة من الجينز بالتصميمات التي تحلمين بها مثل بنطلون جينز ممزق مستقيم الساق، إضافة الى فستان بليسيه ذي طيات خضراء مبهجة تنبض بالحياة مع حزام عريض لتثبيتها على الخصر، وفتحة عنق انسيابية. وللاستمتاع بإطلالة أكثر رشاقة يمكنك تسريح شعرك للخلف وارتداء أقراط متدلية.
مجموعة من الأزياء المدهشة والفاخرة والمريحة، بتصميم عصري فريد ومناسب للأجواء الخريفية النهارية والليلية.
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