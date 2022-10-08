تشكيلة الخريف الجديدة 2022 من «فور إيفر 21»

مع تنوع تصميماته المتميزة من الفساتين الفريدة، ‏وتشكيلة الجينز الرائعة، والبلوزات والكارديجان ‏والكنزات والمعاطف المنسوجة والبليزرات الفاخرة، ‏مجموعة الخريف الجديدة 2022 من ‏ «فور إيفر 21»‏ هي خيارك المثالي لأزياء راقية ‏بأسعار رائعة. نقدم لك مجموعة متميزة من الأزياء ‏المدهشة والفاخرة والمريحة بتصميم عصري فريد ‏ومناسب للأجواء الخريفية النهارية والليلية، بدءاً من ‏ملابس العمل الأنيقة سواء البليزرات والسترات ‏الفضفاضة والمنسوجة والأطقم الرسمية الرائعة ‏والمتناغمة، وصولاً إلى المعاطف والبليزرات ‏والسترات الجلدية الأنيقة من الرأس إلى القدمين ‏بتصميم متناسق يعكس سحر وجمال «الفتاة المتميزة».‏‎‎‏ ‏‏

مع مجموعة متنوعة من الجينز بالتصميمات ‏التي تحلمين بها مثل بنطلون جينز ممزق مستقيم ‏الساق، إضافة الى فستان بليسيه ذي طيات خضراء مبهجة تنبض بالحياة مع حزام ‏عريض لتثبيتها على الخصر، وفتحة عنق انسيابية. ‏وللاستمتاع بإطلالة أكثر رشاقة يمكنك تسريح ‏شعرك للخلف وارتداء أقراط متدلية.‎

مجموعة من الأزياء ‏المدهشة والفاخرة والمريحة، بتصميم عصري فريد ‏ومناسب للأجواء الخريفية النهارية والليلية.