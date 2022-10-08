5 صيحات من «سيدار» لمنازل أكثر أناقة وبهجة

لاتزال صيحات التصميم الداخلي في عام 2022 تركّز على المساحات المخصّصة للعمل من المنزل، مع اهتمام متزايد بالتصاميم الداخلية المستوحاة من عالم الطبيعة وميل واضح إلى اتّباع طريقة أكثر استدامةً في الشراء. وفي موسم الخريف والشتاء، تنضح المنازل أناقةً وبهجةً مع لمسات ريترو قوية ولوحة ألوان مريحة.

وتقدم سيدار العالمية أهم خمس مجموعات جديدة للخريف والشتاء تجسّد صيحات الموسم:

1- ألوان السكاكر

تعود الألوان الزاهية المستوحاة من السكاكر إلى ساحة التصاميم الداخلية، وتشمل الألوان الرائجة لهذا الموسم اللون الزهري الذي يحاكي عالم دمية باربي وألوان العلكة الناعمة، فتضفي هذه الألوان لمسة حلوة ومبهجة على منزلك خلال أشهر الخريف، ولا شك في أن سحر المساحة لا يكتمل من دون تنسيق الألوان والعناصر بإتقان مع أهمية تناغم الألوان في مختلف أرجاء المساحة والتأكد من ترتيب الغرفة قبل اختيار لوحة ألوانها الجديدة.

2- القوامات المتباينة

مع اختيار مختلف القوامات في هذا الخريف عند تنسيق المفروشات الناعمة والأثاث والإكسسوارات؛ انتقِ سجادات ووسائد وستائر تعتيم وستائر مميزة لابتكار مزيج ساحر من القوامات. وزين المساحة بمزيج من الأنسجة العصرية مثل البوكليه، والأقمشة الشفافة، والنقشات المتعرّجة، والصوف، ومخمل براسو، والكتان والحرير.

3- أوراق الجدران

تبقى أوراق الجدران الفاخرة المقلدة بتأثير ألواح الخشب بديلاً عملياً وميسور الكلفة في عالم التصميم الداخلي، ما يضفي أناقة وبساطة في الوقت عينه على أي مساحة.

4- ألوان الخزامى

يجمع هذا اللون الليلكي ما بين الجاذبية واللطف والأنوثة، كما يرمز إلى الطاقة الإيجابية ويبعث في النفس شعوراً بالراحة، فيُعتبر خياراً مثالياً لمساحات اللاونج، والحمامات، وغرف النوم، وكذلك لإضفاء رونق رائع على الأثاث.

5- صيحات السبعينات

طغت العناصر الهادئة والمواد الطبيعية والألوان الترابية على التصاميم الداخلية في السبعينات، وإذا بها تعود إلى ساحة التصاميم الداخلية لعام 2022 بحلة متجددة، فتجمع هذه الصيحات ما بين أجواء الاسترخاء والمرح، بحيث تعكس روح التفاؤل التي سادت تلك الحقبة.

#النصف الحلو