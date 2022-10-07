مصر..نجاة طفلين ألقتهما والدتهما من شرفة المنزل

أنقذت العناية الإلهية طفلين أقدمت امهما وهي ربة منزل على رميهما من شرفة الطابق الثاني، في محاولة للتخلص منهما، في منطقة المشروع الأمريكي بمدينة حلوان، وأصيبا جراء ذلك بكدمات وكسور.

وتفصيلا تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي مفاده سقوط طفلين من الدور الثاني من إحدى العقارات، وهما ياسمين وليد «12 عاما»، وشقيقها محمد وليد البالغ «7 أعوام»، بعد إلقائهما من الطابق الثاني.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن والدتهما هي من ألقتهما من شرفة العقار، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وتم اصطحابها إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، لمعرفة تفاصيل ودوافع الحادثة