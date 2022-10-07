على ذمة مضيف طيران : 3 أشياء غير صحية لا تفعلها أبدًا في الطائرة

نقل مضيف طيران خبراته في العمل في مجال الطيران، لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من القيام بثلاثة أشياء غير صحية يجب على الركاب تجنبها في المرة القادمة التي يسافرون فيها على متن طائرة.

وقال تومي سيماتو وهو مضيف طيران من ولاية أريزونا أن على الركاب دوما تفادي لمس أشياء محددة، لأنه لا يمكن ضمان نظافتها على الإطلاق.

ومن بين أهمها كما قال مقصورة المرحاض الصغيرة على متن الطائرات، حيث دعى لتجنب لمس زر التدفق أو الرافعة بيدين عاريتين وذلك لتجنب الجراثيم الموجودة عليها، وأضاف " : "إنه بصراحة غير صحي للغاية ومقزز جدًا، استخدم منديلًا أو منديلًا في المرحاض".

ومن بين الأمور الأخرى، وفقا لما نشر موقع "اندي 100" دعا تومي إلى تجنب إسناد الرأس إلى النافذة أثناء النوم، أو الاسترخاء أثناء الرحلة عليها، وقال أن على الراكب أن يعرف "أنت لست الوحيد الذي فعل ذلك ولا تعرف عدد الأشخاص أو الأطفال الذين مسحوا أيديهم أو أشياء أخرى في جميع أنحاء النافذة".

ودعا تومي أيضا إلى ارتداء ملابس مريحة عند الطيران، ولكن مع تجنب ارتداء السراويل القصيرة "مضيفا " إنه ذات الأمر مثل النافذة ، فأنت لا تعرف أبدًا مدى نظافتها. لذا، إذا كان لديك بنطال، فستكون لديك جراثيم أقل".

وحصد فيديو المضيف بعد نصائحه عددا كبيرا من المشاهدين ولا سيما على منصة "تيك توك"، حيث وصل إلى 4.5 مليون مشاهدة إلى جانب آلاف التعليقات من الأشخاص الذين تساءلوا عن مدى نظافة الطائرات حقًا في ضوء توصيات مضيفة الطيران.

وأجاب تومي على بعض هذه التعليقات قائلا : "يقوم الطاقم الأرضي بتنظيف الطائرة بالكامل، ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على نظافتها ولكن هذا فقط في حالة تفويتهم(هذه التفاصيل)!"

وعادة ما يتم تنظيف الطائرات بين الرحل التجارية، وذلك ضمن حيز وقت ضيق جدا للسماح للطائرة بالإقلاع مجددا.