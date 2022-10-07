هل لسمير صبري ابن ؟ أخيراً القضاء يحسم الشائعات ويجيب على السؤال

أخيرا حسم القضاء المصري الجدل الكبير الذي اندلع بعد رحيل الفنان المصري سمير صبري في مايو 2021، حول إن كان للفقيد ابن أم لا، ورأى حينها فريق من الناس أن ممتلكاته ستكون من نصيب ابنه، بينما أكد آخرون أن الفنان الراحل ليس له أبناء، وأن مصير ثروته لم يحسم بعد.

وبعد 5 أشهر من التكهنات والتوقعات، حسم القضاء المصري الأمر، إذ أكدت محكمة جنوب القاهرة لشؤون الأسرة، أن الراحل ليس له أبناء.

وتبين من إعلام الوراثة أنّ الورثة الشرعيين لسمير صبري 5 من أبناء أبناء أعمامه، وهم: رمزي عثمان إبراهيم قدري، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ومحمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل.

وفي تصريح لبرنامج "ET" بالعربي، قال أيمن إبراهيم أحد الورثة، إن المحامي الخاص بالأسرة، يواصل حاليًا استكمال باقي الإجراءات وحصر الممتلكات، حيث وجدنا للراحل سمير صبري، سيارة من ماركة "تويوتا"، بجانب شقتين، وجار البحث عن ممتلكات أخرى له بين القاهرة والإسكندرية، مسقط رأسه.

سمير صبري من مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، وشارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه "2 طلعب حرب" الذي عرض عام 2021.