لص يطلب من ضحيته مراعاته : «إنها سرقتي الأولى»

فشل لص مبتديء في مهمة سرقته الأولى، بحسب مصادر في شرطة ولاية هيوستن الأمريكية، التي كشفت أن اللص طلب من ضحيته الموظف في مطعم للوجبات السريعة الاسراع مراعاته والاسراع في تنفيذ طلبه لأنها سرقته الأولى.

وطلبت السلطات مساعدة الجمهور التعرف على المشتبه به في الحادث الذي كشفته كاميرات المحل، حيث ذهب المشتبه به إلى الموظف الذي كان وراء آلة التحصيل المالي في المطعم وطلب فكة مقابل 100 دولار.

وعندما استدار الموظف ليسأل مديره، قالت الشرطة إن الرجل أظهر مسدسًا من جيبه، وطالب بالمال الذي في الدرج. وبعد تردد كشف اللص أنه هذه كانت عملية السطو الأولى له، وأنه يريد المال.

وفقًا لـ «قناة فوكس 24»، رفضت المديرة تسليم المشتبه به المال، فحاول التفاوض معها لعدة دقائق، قبل أن يصاب بالإحباط ويغادر المحل بعصبية وفقا لما أعلنته الشرطة.



ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه به الذي يوصف بأنه رجل من أصل إسباني، يتراوح عمره بين 17 و 25 عامًا، وكان يرتدي قميصًا أسود وكان مسلحًا بمسدس.

وعرضت السلطات مكافأة محتملة من 5000 دولار لمن يقدم معلومات تتعلق بهذه الحادثة بحيث يمكن أن تؤدي إلى توجيه الاتهام و / أو القبض على المشتبه به.