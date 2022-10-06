نيوزيلندا "تغرق في عسل المانوك

تواجه نيوزيلندا مشكلة حقيقية بعد ارتفاع مخزونها من عسل "المانوكا" نتيجة ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي وتراجع الطلب العالمي على أحد أغلى أنواع العسل في العالم.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن نيوزيلندا "تغرق في العسل" بعد ازدهار تربية النحل خلال الفترة الماضية وتباطؤ الطلب على العسل بعد انحسار جائحة كورونا، مما جعل المخزون يتجاوز بكثير الكمية التي تباع عادة في السنة.

وتنقل الصحيفة عن المديرية التنفيذية لتربية النحل في نيوزيلندا كارين كوس القول إن "هناك مخزونا من العسل يتراوح حاليا بين 15 و30 ألف طن، بينما في العادة يباع بين 11 و13 طن سنويا".

وأضافت أن "موسم 2020 الذي شهد إنتاجا وفيرا، بالإضافة إلى الإقبال الواسع من قبل النحالين على انتاج عسل المانوكا قبل ذلك، ساعد في إنشاء هذا الخزين".

وأشارت كوس إلى أن حجم الانتاج في 2020 بلغ 27 ألف طن وهو أعلى بكثير من المعدل بنحو 8 آلاف طن.

وتراجع حجم المبيعات في ظل انخفاض نسبة السائحين القادمين لنيوزيلندا نتيجة القيود التي فرضتها البلاد لمواجهة تفشي كورونا، وفقا لكوس.

وفي عام 2017، أدى الاهتمام العالمي بعسل "المانوكا"، الذي يتمتع بمزايا علاجية مذهلة، إلى ارتفاع الأسعار من 21 دولار تقريبا لنحو 51 دولار للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ وصل الأنواع الأكثر جودة نحو 2621 دولارا للعلبة التي يصل وزنها لـ 230 غراما.

وتقول الصحيفة إن سعر الكيلوغرام الواحد من "المانوكا" حاليا يتراوح بين 20 إلى 25 دولارا.