قط طويل عمره عامين يتسلل الى موسوعة "غينيس"

لم يعد الدخول الى موسوعة "غينيس" يقتصر على الكائنات الآدمية فقط، بل يمكن دخوله على أربع قوائم. وهذا بالضبط ما فعله القط "فنرير".

فقد تسلل قط الى الموسوعة مؤخراً بوصفه أطول قط أليف في العالم.

وحصل "فنرير" على اللقب، فضلا عن كونه معروفاً بمساعدة المرضى على الاسترخاء في عيادة مالكه، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن موقع «يو إس إيه توداي».

ويبلغ القط من العمر عامين، وهو من نوع «سافانا»، وبلغ طوله 18.83 بوصة (47.8 سنتيمتراً) في 29 يناير 2021، وتم نشر رقمه القياسي في طبعة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية 2023.

وتعدّ قطط «السافانا» مثل فنرير نوعاً مهجناً، ينتج عن تزاوج القطط المنزلية مع الأفريقية البرية ذات الأذنين الكبيرتين، وفقاً لجمعية القطط الدولية.

واكتسبت شعبية في التسعينيات، وفي عام 2001، قبلت الجمعية قطط «السافانا»، باعتبارها سلالة مسجلة.

وتبنَّى ويل باورز، وهو طبيب من ولاية ميشيغان الأمريكية اختصاصي فيروس نقص المناعة البشرية، القط عندما كان عمره 12 أسبوعاً فقط.

وقال باورز في مقطع فيديو: «لقد كبر وكبر مثل الكلب الأحمر الكبير (كليفورد) في الفيلم الأمريكي (كليفورد ذا راد بيغ دوغ)».

وكانت أربعة من القطط الخاصة بباورز قد فازت رسمياً بألقاب موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية قبل ذلك.