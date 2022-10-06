فرسان «فزاع لليولة».. في الميدان قريباً

تنطلق بعد غد التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة (الميدان 2022) التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الميدان بالقرية العالمية.

وتأتي الجولة التأهيلية التي تستمر على مدى يومين لاختيار الـ16 متأهلاً بالإضافة إلى ثلاثة أسماء للاحتياط والذين سيخوضون غمار النهائيات من بين 33 يويلاً عملوا بكل جد للوصول إلى هذه المرحلة من البطولة، إذ سبق وتم اختيارهم من التصفيات الأولية من بين 400 متنافس.

وتتضمن «فزاع لليولة» منافسات مختلفة عدة أهمها عد القصيد والرماية، ما يضفي الكثير من الإثارة على البطولة التي تعد من أقدم البطولات وأكثرها جماهيرية، والتي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حرصاً من سموه على المحافظة على الموروث العريق والمرتبط بمشاعر الاحتفال والاعتزاز والفخر، في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، عن سعادته بمشاركات العام الجاري في البطولة، مشيراً إلى أن إضافة عدد جديد من المنافسات لبطولة اليولة يمنحها المزيد من الإثارة، ويزيد الفرصة لتألق أكبر عدد من اليويلة، كما أنها تعزز العادات الإماراتية الأصيلة التي نشأ المركز من خلالها.

وأضاف «كل ما تمت إضافته للبطولة هي عادات مغروسة في وجدان كل إماراتي، وهي صفات الفارس الحقيقي، وعلينا أن نعمل من خلال المركز وفعالياته على إظهارها وتنميتها، وإيجاد الطرق المناسبة للمحافظة عليها».

يشار إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سيقدم من إنتاجه أغنية جديدة للموسم الجاري ليتم التنافس على أنغامها من قبل المتأهلين.

عبدالله بن دلموك:

«كل ما تمت إضافته للبطولة هي عادات مغروسة في وجدان كل إماراتي، وهي صفات الفارس الحقيقي».