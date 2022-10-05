«الرائدة باربي» تحكي من الفضاء

استجابت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، أول قائدة أوروبية في محطة الفضاء الدولية، لمطالب فتيات صغيرات، وأجابت عن أسئلتهن عن الفضاء برفقة دمية «باربي» تشبهها تماماً. وخصصت كريستوفوريتي في الآونة الأخيرة وقتاً لوصف تجارب أُجريت على متن محطة الفضاء الدولية، وكذلك للإجابة عن أسئلة طرحتها خمس فتيات تراوح أعمارهن بين ثمانية و11 عاماً من جميع أنحاء أوروبا. وكانت كريستوفوريتي و«باربي»، التي كانت ترتدي ملابس الفضاء، تسبحان في حالة من انعدام الجاذبية، بينما كانت رائدة الفضاء تتحدث.