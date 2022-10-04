مصر..هبة قطب متهمة بالإساءة للرجل المصري

تقدم أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام ، ضد الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، يتهمها فيه "بالإساءة إلى الرجل المصري، والتنمر عليه، والتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري".

وذكر البلاغ المقدم، أن تصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، تعد إهانة بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية، كما أن هذه التصريحات تقع تحت نشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وتشويه صورته بأنه مجتمع منحرف، بحسب موقع " القاهرة 24".