تجربة عملية لكشف جدوى عد الخرفان من أجل نوم

الكثيرون منا يعرفون بحيلة عد الأغنام المتخيلة وهي تقفز فوق سور المزرعة، والتي يفترض أنها تساعد على النوم السريع والهانئ. ولكن النصيحة التي ترددها الجدات ومعلمات المدارس للأولاد لمساعدتهم على النوم، ستخضع للتجريب الفعلي لأول مرة على الإطلاق.

وسيُمنح البريطانيون المحرومون من النوم والذين يكافحون من أجل النوم فرصة لعد الأغنام على حقيقتها في تجربة فريدة بين عشية وضحاها في أحد حقول ساسكس.

ولهذا الغرض صممت غرفة نوم تجريبية هي عبارة عن قبة زجاجية على جانب تل، تحتوي على سرير مزدوج فاخر لضيفين، وتحيط به إطلالات الريف الخصب، والتي ترعى فيها خرفان، يحمل كل منها رقمًا مختلفًا محفورًا على صوفه ، وسيكون الضيوف مدعوون لإحصاء عدد الخراف قبل الانجراف بلطف إلى سبات هنيء تحت النجوم.

وينص برنامج التجربة بعد تناول العشاء والاستمتاع بالليل، الاستيقاظ لجلسة يوغا مع مرشد قبل الاستمتاع بوجبة إفطار مليئة بالطعام المحلي.

وتقف وراء المشروع التجريبي شركة تكنولوجيا النوم "إيما سليب"، والتي أطلقت على التجربة اسم Shleep Sanctuary ، حيث ستطرح مسابقة تتيح لشخصين فرصة تجربتها عند افتتاحها في صيف 2023.

تم إنشاء القبة بعد استطلاع للرأي شمل 2000 بالغ ووجد أن 44٪ منهم كافحوا للنوم هذا العام. وعلق الدكتور دينيس شمولتزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيما سليب على ذلك قائلا "لا يمكن الاستهانة بقوة النوم الجيد ليلاً ، ومن الواضح أن الأمة بحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "يعد عد الأغنام أكثر من مجرد حكاية قديمة. إنها تقنية تصور مجربة ومختبرة يعتمد عليها البريطانيون لإرسالهم للنوم. فهم يتوقون أيضًا إلى بيئة هادئة وسلمية للانغماس فيها عندما يكافحون من أجل الاسترخاء ، وهو أمر مهم للغاية لجودة النوم."

ووجدت الدراسة أيضًا أن 23٪ يدعون أن جودة نومهم أصبحت أسوأ الآن من أي وقت مضى - حتى أن واحدًا من كل عشرة اعترف بأنه لا يستطيع تذكر آخر مرة نام فيها جيدًا.

ويعاني أكثر من الخمس (21٪) من النوم بسبب مخاوف بشأن أزمة غلاء المعيشة ، في حين ظل 23٪ قلقين بشأن العمل.

على هذا النحو ، استخدم واحد من كل سبعة بالغين (14٪) "أساليب التخيل" ، مثل عد الأغنام، في محاولة للحصول على نوم جيد ليلاً. وكشفت الدراسة عن عوامل يعتقدون أنها تزيد من فرصهم في النوم جيدًا - بما في ذلك الهواء النقي (23٪) وصوت الطبيعة (19٪).

وأكدت عالمة النوم تيريزا شنورباخ وفقا لصحيفة " ديلي ستار" أنه "عند ممارستها بانتظام، ثبت أن هذه الأنواع من التمارين تخفض معدل ضربات القلب عن طريق تشجيع التنفس البطيء وتنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي".

وأضافت" الإلهاء الخيالي هو أيضًا استراتيجية معرفية فعالة للمساعدة على النوم ، حيث يمكنك تخيل صورة ممتعة ومريحة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل - مثل عد الأغنام الرقيقة أثناء قفزها فوق السياج. فالهدف هو استخدام أكبر قدر ممكن من القدرات المعرفية ، بحيث يتم قمع الأفكار المقلقة".

"وتشير الدراسات إلى أن هذا لا يقصر الوقت المستغرق للنوم فحسب، بل يحسن أيضًا نوعية النوم".