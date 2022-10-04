«القافلة الوردية» تواصل المسيرة بحملة فحوص مجانية

في مواكبة للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر)، أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان عن تقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الدولة، ضمن حملة مشتركة لضمان مستقبل صحي ومزدهر للمجتمع الإماراتي.

وترسل «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات الجمعية المعنية بنشر الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، عيادتها الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الأدوات الطبية، وعياداتها المصغرة إلى أربع إمارات في الدولة، وتوفر للمواطنين والمقيمين فرصة للاستفادة من الفحوص والاستشارات الطبية المجانية التي تقدمها نخبة من الخبراء خلال الشهر الجاري.

وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان سوسن جعفر: «نواكب الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي من خلال تقديم الفحوص الطبية المجانية في مواقع مختلفة في الدولة، إذ قدمت مبادرة القافلة الوردية العام الماضي آلاف الفحوص الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي شملت 2197 فحصاً سريرياً، و1019 فحص ماموغرام، و208 فحوص بالموجات فوق الصوتية، ما يدل على الجهود والدعم الذي يقدمه لنا الشركاء والرعاة، واستعداد أفراد المجتمع الإماراتي ورغبتهم في المشاركة في الجهود الرامية لضمان صحتهم وعافيتهم».

وأضافت: «سعداء بتلقي هذا الدعم الكبير من جهات عدة من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الوعي بسرطان الثدي، ودفع جهود الكشف المبكر عنه خلال شهر أكتوبر، ما يسهم في إحداث تأثير أكبر، ولهذا أدعو شركاءنا من الأفراد ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى دعم نجاح جهودنا التوعوية، فمع مجتمع مسؤول وأصحاب أيادٍ بيضاء ملتزمين، ستبقى دولة الإمارات سباقة في مجال مكافحة سرطان الثدي».

وتقدم العيادة الطبية المتنقلة والعيادات المصغرة التابعة للقافلة الوردية الفحوص السريرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مواقع رئيسة في الشارقة وهي «الهيئة الاتحادية للهوية في الشارقة» اليوم، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وفي «جامعة الشارقة» غداً، بالإضافة إلى تقديم فحوص الماموغرام في «نادي سيدات الشارقة» يوم الجمعة المقبل، من الرابعة حتى العاشرة مساءً، وفي «واجهة المجاز المائية» في 27 الجاري.

كما خصّصت الفعاليات يوماً في عجمان، متيحة الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها في «سيتي سنتر عجمان» وذلك الأحد الماضي، كما حطت العيادة المتنقلة التابعة للقافلة الوردية في دبي أمس. وستقدم العيادة المصغرة الفحوص السريرية في 15 الجاري، في «لا مير»، وفي 16 الجاري في «برواز دبي»، وفي اليوم نفسه في «حديقة الممزر»، وفي «مقهى Raw» في 23 الجاري.

وتقدم العيادة المتنقلة فحوص الماموغرام في «مردف سيتي سنتر» السبت المقبل، وفي «متحف المستقبل» في 28 الجاري، وفي «الحديقة الرقمية» بواحة السيليكون في 30 الجاري.

وستقدم القافلة الوردية الفحوص والاستشارات الطبية المجانية في أبوظبي السبت المقبل بـ«ياس مول»، وفي «حديقة أم الإمارات» في 18 الجاري.

سوسن جعفر:

«نواكب الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي من خلال تقديم الفحوص الطبية المجانية في مواقع مختلفة بالدولة».