تايلاند تخفّف المزيد من قيود «كورونا»

تعمل تايلاند بشكل متزايد على إنهاء قواعد الدخول الصارمة الرامية إلى خفض انتشار فيروس كورونا. وقريباً لن يتعين حتى على السياح المصابين سوى الالتزام بإرشادات بسيطة ليسمح لهم بدخول البلاد. وقرر مسؤولون تبسيط قواعد الدخول أكثر اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري فصاعداً، حيث لن يتحتم على الزوار إظهار شهادة تطعيم ضد «كوفيد-19» أو اختبار سلبي في المطار، بحسب ما نقلته صحيفة بانكوك بوست عن وزير الصحة أنوتين شارنفيراكول.